Степанов: получить по шапке от главы государства бывает полезно

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов прокомментировал критику президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес команды.



«Приглашение к президенту? Нас предупредили — мы с удовольствием сходили на эту встречу. Получить наставление от главы государства приятно, а иногда и по шапке получить бывает полезно. Но наша беседа прошла хорошо — Александр Григорьевич хорошенько нас мотивировал и подобрал правильные слова. Президент, как лидер, вселил в нас уверенность. Думаю, эта встреча пошла нам на пользу — даже силы дополнительные появились», — цитирует игрока by.tribuna.com.

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