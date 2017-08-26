Кучеров: цель «Тампа-Бэй» — победа в Кубке Стэнли, нужно играть стабильнее

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о целях команды на следующий сезон.



«Надеюсь, мы выступим лучше, чем в прошлом году. Наша задача — выиграть Кубок Стэнли, а не только попасть в плей-офф. Если завершаешь сезон НХЛ в апреле, то возникает какая-то пустота. Представить не можешь, что кто-то бьётся за Кубок Стэнли, а ты уже на обочине. Это ужасное время года.



Надо играть лучше, быть стабильнее. Но видите, в прошлом сезоне на „Тампу“ навалилось много травм, и весь чемпионат получился скомканным. Надеюсь, теперь вся команда останется здоровой, и мы отработаем сезон гладко. А в плей-офф уже как пойдёт — будем верить в лучшее».

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