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Рижское «Динамо» переиграло «Барыс», одержав первую победу в сезоне

26 августа 2017, суббота. 16:34 Хоккей

Астанинский «Барыс» на домашнем льду потерпел поражение от рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:5. Для команды Сандиса Озолиньша победа стала первой в чемпионате, ранее рижане проиграли две встречи.

К 34-й минуте гости вели со счётом 4:0, дубль сделал Микс Индрашис, ещё по голу забили Дэнни Кристо и Карл Столлери. «Барыс» сумел отыграть две шайбы усилиями Даррена Дица и Кевина Даллмэна, но Гунарс Скворцов забил гол и увеличил разрыв. Последнюю шайбу в матче забил Антон Сагадеев.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 августа 2017, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3 : 5 0:3, 1:1, 2:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Индрашис (Макмиллан, Галвиньш) – 07:23 (5x4), 0:2 – Столлери (Кристо, Евпалов) – 10:37 (4x3), 0:3 – Индрашис (Макмиллан) – 15:06 (5x5), 0:4 – Кристо (Индрашис) – 33:53 (5x5), 1:4 – Даллмэн (Сен-Пьер, Диц) – 39:08 (5x4), 2:4 – Диц (Сен-Пьер, Фрэттин) – 46:03 (5x4), 2:5 – Скворцов (Алишаускас) – 52:08 (en), 3:5 – Сагадеев – 58:22 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Динамо Рига
Новости. Хоккей
26 августа 2017, суббота
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