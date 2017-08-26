Рижское «Динамо» переиграло «Барыс», одержав первую победу в сезоне

Астанинский «Барыс» на домашнем льду потерпел поражение от рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:5. Для команды Сандиса Озолиньша победа стала первой в чемпионате, ранее рижане проиграли две встречи.



К 34-й минуте гости вели со счётом 4:0, дубль сделал Микс Индрашис, ещё по голу забили Дэнни Кристо и Карл Столлери. «Барыс» сумел отыграть две шайбы усилиями Даррена Дица и Кевина Даллмэна, но Гунарс Скворцов забил гол и увеличил разрыв. Последнюю шайбу в матче забил Антон Сагадеев.

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