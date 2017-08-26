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Полашек: за такое везение «Сибирь» может заплатить высокую цену в будущем

26 августа 2017, суббота. 16:40 Хоккей

Защитник новосибирской «Сибири» Адам Полашек поделился мнением о домашнем матче своей команды с череповецкой «Северсталью» (2:1), в котором сибиряки вырвали победу на последней минуте.

«Мы очень рады тому, что заработали три очка, но, конечно, сегодня «Сибири» очень сильно повезло. Слишком много ошибок, команда не играла по системе, мы действовали вразнобой. В будущем это может грозить настоящей катастрофой, поэтому нужно брать себя в руки и играть сильнее.

Почему так получилось? «Сибирь» не была сфокусирована, были постоянные мелкие ошибки на льду, которые не прекращались. Второй период был крайне неудачным по игре в своей зоне. Радует то, что мы снова проявили характер и смогли вырвать победу в концовке, это небольшой плюс команде. Возможно, в будущем «Сибири» придется заплатить высокую цену за такое везение. Рассчитывать, что нам весь сезон будет сопутствовать такая удача, нельзя. Мы сами от себя ожидали большего.

Что касается физической формы, то она очень неплохая. Тренеры проделали хорошую работу, мы хорошо готовы и проблем с этим нет, «мёртвых» минут в плане «физики» у «Сибири» не было», — передаёт слова Полашека корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» одолела «Северсталь» на последней минуте, выиграв третью встречу подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь ХК Сибирь Адам Полашек
Новости. Хоккей
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