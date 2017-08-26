«Спартак» уверенно переиграл «Югру», Хохлачёв и Комаров оформили по дублю

Ханты-мансийская «Югра» на домашней арене проиграла московскому «Спартаку», встреча завершилась со счётом 2:6. Для московской команды победа стала первой в сезоне-2017/18, команда Игоря Захаркина потерпела второе поражение кряду.



В составе победителей дублями отметились Виктор Комаров и Александр Хохлачёв, по одной заброшенной шайбе записали на свой счёт Игорь Мирнов и Лукаш Радил. У «Югры» голы забили Виталий Шулаков и Максим Пестушко.



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