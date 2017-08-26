Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1).



«Всегда приятно забивать, особенно при такой поддержке. Самое главное, мы додавили соперника и взяли три очка. Болельщики — один из главных факторов, почему «Сибирь» выиграла три матча из трёх. Эмоции нас перехлёстывают. Голы на последних минутах — не фарт, а заслуга болельщиков. Будем больше работать над большинством. Надо посмотреть игры, делать работу над ошибками. Качество хоккея нужно улучшать. С каждой игрой будем стараться прибавлять и прибавлять», — сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

«Сибирь» одолела «Северсталь» на последней минуте, выиграв третью встречу подряд