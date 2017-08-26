Санников: игроки «Сибири» проявляют характер, поэтому Фортуна на нашей стороне

Нападающий «Сибири» Степан Санников прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1).



«Ребята проявляют характер и терпение. Где-то игры складываются не в нашу сторону, моментов больше у соперников, но ребята терпят, ловят на себя шайбу. Может, из-за этого Фортуна на нашей стороне. У «Северстали» в третьем периоде было много большинства, они сумели перевести шайбу в нашу зону. У «Сибири» же какие-то проблемы при входе в зону. Качество игры не удовлетворяет нас. Многое не получается у нас в атаке. Это проблема, надо над ней работать», — сказал Санников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

«Сибирь» одолела «Северсталь» на последней минуте, выиграв третью встречу подряд