Молодёжный КМ: «Снежные Барсы» проиграли МОДО, «Авто» завоевал 5-е место
26 августа 2017, суббота. 17:27
Хоккей
Завершились очередные матчи молодёжного Кубка мира.
«Снежные Барсы» в полуфинальной встрече проиграли МОДО, встреча завершилась со счётом 3:4. Заброшенные шайбы в составе астанинской команды записали на свой счёт Самат Данияр, Кирилл Балдин и Артур Гатиятов.
Молодёжный Кубок Мира
26 августа 2017, суббота. 15:00 МСК
МОДО-мол.
Эрншельдсвик, Швеция
4 : 3
2:0, 0:2, 2:1
Снежные Барсы
Астана, Казахстан
1:0 – Острём (Петтерссон) – 15:13 (5x5), 2:0 – Вальфридссон (Петтерссон) – 17:40 (5x5), 2:1 – Данияр – 24:39 (5x4), 2:2 – Балдин (Мусабаев) – 29:51 (5x5), 3:2 – Градин – 42:41 (5x5), 3:3 – Гатиятов (Мельников) – 43:48 (5x4), 4:3 – Мюллер – 45:53 (5x5)
Екатеринбургский «Авто» в матче за пятое место одолел швейцарский «Давос» со счётом 3:2.
У российской команды голами сумели отметиться Максим Дубовик, Вячеслав Шарипов и Александр Дербенёв.
Молодёжный Кубок Мира
26 августа 2017, суббота. 15:00 МСК
Авто
Екатеринбург, Россия
3 : 2
1:2, 1:0, 1:0
Давос-мол.
Давос, Швейцария
1:0 – Дубовик (Дербенёв) – 07:32 (5x4), 1:1 – Френер (Бухли, Егер) – 09:02 (5x4), 1:2 – Баумгартнер (Ведер, Егер) – 12:22 (5x5), 2:2 – Шарипов (Кошелев) – 30:35 (3x4), 3:2 – Дербенёв (Белоцкий, Валитов) – 47:38 (5x5)
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