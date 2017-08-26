Тренер МОДО: у нас есть шанс обыграть «Красную Армию» в финале Кубка мира

Главный тренер МОДО Микаэль Сунделль прокомментировал предстоящий финал Кубка мира среди молодёжных клубных команд.



«Да, мы настоящие «андердоги» сейчас. Мы не были готовы к первым матчам на турнире, мы учимся играть на международном уровне, постепенно вкатываемся в игровой процесс. Нужно с «Красной Армией» играть так же, как мы действовали с «Авто». Лучше играть в защите, использовать наши шансы. У нас есть хорошая возможность выиграть турнир, шведский хоккей неплох», — передаёт слова Сунделля корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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