Тренер «Снежных Барсов»: мы должны были выигрывать у МОДО в полуфинале КМ

Главный тренер «Снежных Барсов» Сергей Старыгин прокомментировал поражение от МОДО (3:4) в полуфинале Кубка мира среди молодёжных клубных команд.



«Реализация, ненужные удаления привели к такому результату. Первый период провалили, уступали — 0:2, но затем поговорили с ребятами и смогли перевернуть ход встречи, она шла под нашу диктовку. Конечно, последний обидный гол пропустили. Понятно, мы реально должны были выиграть этот матч», — передаёт слова Старыгина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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