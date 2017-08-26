Вестерлунд: есть ощущение, что игроки «Салавата» считали себя фаворитами

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги после поражения в матче с «Амуром» (4:5).

«Салават Юлаев» в результативной встрече уступил хабаровскому «Амуру»

«Это вторая домашняя игра, и мы опять плохо начали. Это происходит вторую игру подряд. У нас возникает вопрос, как подготовились. Считаю, в этом моя вина. У меня ощущение, что ребята думали, что мы фавориты в игре и нам не надо работать, чтобы выиграть. Но это очень тяжёлая лига, здесь будет трудно выигрывать каждый матч. И мы получили очень неоправданные удаления.



Линус Умарк брал игру на себя и при этом много ошибался? Это правда. Но сейчас мы говорим о том, что играть вместе – это тактика, а не психология. Хотел бы предупредить вас на весь сезон: я тренер уже 40 лет, и я никогда на публике не стану критиковать подопечных. Это останется в раздевалке», — цитирует Вестерлунда официальный сайт клуба.

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