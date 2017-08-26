Епанчинцев: радует, что забросили красивые шайбы, «Спартак» играл на результат

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги после победы над «Югрой» (6:2).

«Хорошее начало, мы забили два быстрых гола. Во втором и третьем периодах мы контролировали игру. Но дали сопернику возможность вернуться в игру, пропустив два гола. Радует, что забросили хорошие, красивые шайбы, команда играла на результат. Очень доволен ребятами и победой. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые поддержали нас, многие приехали из Москвы. Спасибо за поддержку, и хочу поздравить всех с первой победой. У нас тяжёлый выезд, впереди ещё две игры», — цитирует тренера официальный сайт «Югры».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.