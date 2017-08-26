«Нефтехимик» одолел «Куньлунь», Секстон и Пиганович набрали по два очка

«Нефтехимик» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 2:1. Дэн Секстон набрал 2 (1+1) очка, Олег Пиганович отдал две передачи.

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Первый период получился безрезультативным, а во второй двадцатиминутке команды забросили три гола. Робин Ганзл открыл счёт на 21-й минуте, Дэн Секстон в середине матча увеличил преимущество «Нефтехимика». «Куньлунь» отыграл одну шайбу усилиями Брэндона Дефацио, но большего не добился.

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