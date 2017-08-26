Гол и две передачи Яруллина помогли «Ак Барсу» обыграть «Адмирал»

«Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» на домашней площадке, встреча завершилась со счётом 4:1. Защитник Альберт Яруллин набрал 3 (1+2) очка.

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В середине второго периода Антон Ландер вывел казанскую команду вперёд. После перерыва «моряки» отыгрались благодаря голу Роберта Саболича, но за оставшееся время матча «Ак Барс» ещё трижды поразил ворота Никиты Серебрякова и добился уверенной победы. Отличились Александр Свитов, Антон Глинкин и Альберт Яруллин.

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