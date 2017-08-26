Умарк: игроки «Амура» оказались более голодными

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк после домашнего поражения во встрече с «Амуром» со счётом 4:5 подвёл итоги противостояния.



«Комментарии? Мы проиграли. Было тяжёлое начало? Не знаю. Они были более голодны.



Конечно я не доволен своей игрой. Это был непростой матч. Что нужно изменить перед матчем с „Куньлунем“? Начать играть жёстче», — приводит слова нападающего официальный сайт клуба.

Для «Салавата Юлаева» это поражение стало первым в стартовавшем чемпионате. Ранее уфимская команда обыграла «Адмирал» со счётом 3:1.