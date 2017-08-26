Женская сборная России взяла верх над Германией на Турнире четырёх наций

Женская сборная России одержала победу над Германией на Турнире четырёх наций со счётом 3:1.

На исходе первого периода Инна Дюбанок открыла счёт в матче. На старте второго немкам удалось установить на табло цифры «1:1», отличилась Франциска Брендель. Однако ещё до того, как сирена отправила команды на второй перерыв, положение дел изменилось кардинально: Ольга Сосина оформила дубль, по разу ей ассистировали автор первой шайбы, защитник Инна Дюбанок, и форвард Анна Шохина. Третий период оказался безголевым.

Третий и заключительный матч на турнире сборная России проведёт с хозяевами — национальной командой Швеции 27 августа, начало — в 15:30 мск.

Россия — Германия — 3:1 (1:0; 2:1; 0:0)

1:0 — Дюбанок (Николаева), 19:00.

1:1 — Брендель, 20:57.

2:1 — Сосина (Дюбанок), 23:00.

3:1 — Сосина (Шохина), 39:31.

Вратари: Тараканова — Флогтен.

Броски: 39-16.

Штраф: 2-4.