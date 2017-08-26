Нападающий московского «Динамо» Варнаков выбыл на месяц, Игнатушкин — на полтора

Нападающий московского «Динамо» Михаил Варнаков пропустит около месяца из-за травмы руки, другой форвард бело-голубых, Игорь Игнатушкин, – до полутора месяцев из-за повреждения ноги, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Оба хоккеиста получили повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который состоялся 25 августа. «Динамо» потерпело разгромное поражение со счётом 1:6.

В списке травмированных у «Динамо» также вратарь Александр Шарыченков, защитник Яков Рылов и нападающие Михаил Анисин и Иван Игумнов.

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