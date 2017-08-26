Кинэн: чувствовалось, что «Нефтехимик» знает, какую игру должен показывать

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал поражение от «Нефтехимика» со счётом 1:2.

«Нефтехимик» вошёл в игру очень хорошо, с уверенностью. Чувствовалось, что соперник знает, в какую игру он должен играть. Ну а мы, особенно в первом периоде, не смогли оказать достаточного давления на соперника, и в итоге они нашли путь к победе, что, собственно, им удаётся со старта этого сезона. С чем их и поздравляю!

Нереализованное большинство «пять на три» — ключевой момент в игре? Очевидно, что соперник очень хорошо сыграл в меньшинстве и вратарь сыграл здорово. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались", — цитирует Кинэна пресс-служба «Нефтехимика».

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