Лукоянов: по первым играм «Ак Барс» выглядит солидно, довольны результатом

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу над «Адмиралом» со счётом 4:1.

«В первом периоде присутствовало волнение, совершали глупые ошибки. В начале сезона такое бывает. Через игры волнение пропадёт. Хорошо, что в нападении получается забивать. Хорошо, что не теряем очки. По первым играм, думаю, мы солидно выглядим. Если нужно биться, как в первой игре, то бьёмся. Ошибки всегда будут, без них никак, но мы довольны результатом.

В первом матче наша тройка показала хорошую игру, а сегодня какие-то мелочи мешали нам. То в конёк шайба попадёт, то ещё что-то. Злюсь ли на себя? Нет, мне нравится наша игра, с каждым матчем будем улучшать её. Наше звено больше силовое, нам нужно зарабатывать удаления, играть под воротами. Пока мы справляемся, главное, не пропускаем, а забить – забьём", — цитирует Лукоянова пресс-служба клуба.