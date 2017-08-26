Галиев: главное, что «Ак Барс» выиграл, а очки, надеюсь, придут

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1).

«Две победы на старте – самое главное для команды. Это придаст уверенности нам, будем работать дальше. Не знаю, с чем связано то, что в регулярном чемпионате у меня пока нет набранных очков. Главное, что команда выиграла, а очки, надеюсь, придут. Сегодня было два момента, не получилось забить. Думаю, взаимодействие в тройке улучшается с каждым матчем. У нас хорошие отношения в раздевалке и на льду, так что всё будет нормально», — цитирует Галиева пресс-служба клуба.