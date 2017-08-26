Озолиньш: рижское «Динамо» хотело, бежало, билось, это дало результат

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Рижане после двух поражений на старте сезона одержали первую победу.

«Игру начали активно, ребята хотели, бежали, бились, играли агрессивно, чётко, что дало результат. Очень рад за ребят, они очень старались и довели игру до конца», — приводятся слова Озолиньша на официальном сайте астанинского клуба.

Рижское «Динамо» переиграло «Барыс», одержав первую победу в сезоне

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