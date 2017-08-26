175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

26 августа 2017, суббота. 22:31 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей. Предлагаем выбрать самый красивый гол дня.

Итоги дня КХЛ: сибирский фарт и дух Захаркина в Уфе
«Салават Юлаев» снова играет в «бразильский» хоккей. А зря.

Владислав Ушенин («Амур»)

Вы также можете посмотреть видео гола Ушенина на официальном сайте КХЛ.

Денис Паршин («Торпедо»)

Вы также можете посмотреть видео гола Паршина на официальном сайте КХЛ.

Ден Секстон («Нефтехимик»)

Вы также можете посмотреть видео гола Секстона на официальном сайте КХЛ.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Нефтехимик ХК Торпедо Владислав Ушенин Денис Паршин Опрос
Новости. Хоккей
26 августа 2017, суббота
22:37 Логинов: нервозность и лёгкая недооценка «Амура» привели к поражению
22:31 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:13 Е. Корешков: говорили, что рижане будут мотивированными, но до «Барыса» не дошло
21:56 Озолиньш: рижское «Динамо» хотело, бежало, билось, это дало результат
21:44 Галиев: главное, что «Ак Барс» выиграл, а очки, надеюсь, придут
21:27 К. Майоров: думаю, после матча со «Спартаком» «Югра» наконец извлечёт урок
20:59 Лукоянов: по первым играм «Ак Барс» выглядит солидно, довольны результатом
20:59 Сергеенко: унывать «Адмиралу» некогда, сделаем работу над ошибками и снова в бой
20:58 Глинкин: «Ак Барс» вовремя забил в третьем периоде, и нас отпустило
20:30 Кинэн: чувствовалось, что «Нефтехимик» знает, какую игру должен показывать
20:19 Назаров: из трёх игр сезона матч с «Куньлунем» был самым тяжёлым
20:07 Андриевский: третий матч подряд у «Адмирала» страдает реализация и большинство
20:00 Билялетдинов: у Яруллина были возможности бросать, он их использовал
19:59 Нападающий московского «Динамо» Варнаков выбыл на месяц, Игнатушкин — на полтора
19:52 Молодёжная сборная России одолела Чехию и выиграла Турнир четырёх наций
19:41 Кокарев: «Салават» начал вытаскивать матч с 0:2, но не получилось дожать
19:36 Женская сборная России взяла верх над Германией на Турнире четырёх наций
19:30 Умарк: игроки «Амура» оказались более голодными
19:22 Гол и две передачи Яруллина помогли «Ак Барсу» обыграть «Адмирал»
19:21 «Нефтехимик» одолел «Куньлунь», Секстон и Пиганович набрали по два очка
19:19 Экс-игрок «Торпедо» Петтерссон набрал рекордные 7 очков в матче Лиги чемпионов
18:52 Епанчинцев: радует, что забросили красивые шайбы, «Спартак» играл на результат
18:43 Захаркин: у «Югры» сложный психологический момент, у нас не получается игра
18:27 Мартемьянов: горжусь игроками «Амура», они сделали всё что могли и не могли
18:17 Брат Умарка: критика всегда помогает Линусу сделать шаг вперёд
18:14 Вестерлунд: есть ощущение, что игроки «Салавата» считали себя фаворитами
17:58 Тренер «Снежных Барсов»: мы должны были выигрывать у МОДО в полуфинале КМ
17:51 Тренер МОДО: у нас есть шанс обыграть «Красную Армию» в финале Кубка мира
17:45 Е. Медведев: Фортуна – дама капризная, нужно больше работать, чтобы везло
17:32 Березин: тренеры говорят игрокам «Авангарда» больше бросать
17:29 Столяров: «Торпедо» не хватило силёнок, в конце игры пропустили обидный гол
17:27 Молодёжный КМ: «Снежные Барсы» проиграли МОДО, «Авто» завоевал 5-е место
17:19 Санников: игроки «Сибири» проявляют характер, поэтому фортуна на нашей стороне
17:11 Скабелка: голы даются «Авангарду» тяжело, но, главное, есть моменты
17:09 Шаров: голы «Сибири» в концовках — не фарт, а заслуга болельщиков
17:07 «Салават Юлаев» в результативной встрече уступил хабаровскому «Амуру»
17:03 Скудра: в Омске хорошая поддержка, временами «Торпедо» было тяжело
16:58 «Спартак» уверенно переиграл «Югру», Хохлачёв и Комаров оформили по дублю
16:57 П. Зубов: команда у «Сибири» новая, рождается в муках
16:40 Полашек: за такое везение «Сибирь» может заплатить высокую цену в будущем
16:39 Гулявцев: в концовке игроки «Северстали» наблюдали хоккей
16:38 «Авангард» в овертайме взял верх над «Торпедо» в Омске
16:34 Рижское «Динамо» переиграло «Барыс», одержав первую победу в сезоне
16:16 Кучеров: цель «Тампа-Бэй» — победа в Кубке Стэнли, нужно играть стабильнее
15:55 «Сибирь» одолела «Северсталь» на последней минуте, выиграв третью встречу подряд
Все новости RSS
Партнерский контент