Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей. Предлагаем выбрать самый красивый гол дня.

Итоги дня КХЛ: сибирский фарт и дух Захаркина в Уфе «Салават Юлаев» снова играет в «бразильский» хоккей. А зря.

Владислав Ушенин («Амур»)

Вы также можете посмотреть видео гола Ушенина на официальном сайте КХЛ.

Денис Паршин («Торпедо»)

Вы также можете посмотреть видео гола Паршина на официальном сайте КХЛ.

Ден Секстон («Нефтехимик»)

Вы также можете посмотреть видео гола Секстона на официальном сайте КХЛ.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

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