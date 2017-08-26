Логинов: нервозность и лёгкая недооценка «Амура» привели к поражению

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов прокомментировал поражение от «Амура» со счётом 4:5.

«Глобального ничего не произошло, мы проиграли матч. Наверное, пропустили ненужные голы и не очень хорошо начали, было много нервозности. Очень много играли в большинстве, но не использовали свои моменты. Может быть, где-то мало бросали. Возможно, не хватало упорства на пятачке. В целом игра складывалась нормально, за исключением двух ненужных удалений в конце, которые и подвели итог матча. Мы знали, что они побегут, потому что у них два поражения на старте было. Им надо было брать очки, мы готовились к такой игре, но где-то нервозность, где-то лёгкая недооценка и привели к такому результату.

Не забиваешь ты, забивают тебе? Так возможно сказать в каждой игре. Здесь такая ситуация: если есть какие-то стопроцентные моменты, их нужно реализовывать. Также необходимо играть поаккуратнее на последних минутах и не удаляться.

Это только вторая игра. Думаю, впереди у нас ещё много работы и мы наладим игру в большинстве. Возможно, в пятёрках есть недопонимание, у нас много новых игроков, много новых сочетаний, постоянно выходим с разными игроками, но через игры всё будет нормально", — цитирует Логинова пресс-служба клуба.

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