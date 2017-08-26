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В. Комаров: «Спартак» забил шесть голов, в следующей игре надо забить столько же

26 августа 2017, суббота. 22:58 Хоккей

Нападающий «Спартака» Виктор Комаров поделился эмоциями после матча с «Югрой» (6:2), в котором он сделал дубль.

«Хорошая командная игра получилась. Сыграли грамотно тактически, так, как нас просили тренеры перед матчем. Старались много не ошибаться, играть только вперёд. Да, потери были. Но не ошибаются только роботы. Наконец-то смогли забить много голов — целых шесть! Это сразу подняло командное настроение. Теперь в следующей игре надо забить столько же (Улыбается.).

По-моему, никогда не забивал на 25-ой секунде. Помню, забивал в первой смене, но не уверен, что это было так быстро с начала игры. Но самое главное, что дубля у меня ещё никогда не было. Ощущения интересные. В прошлом сезоне забивал одну и настраивал себя, что надо забить ещё. Но всё никак не получалось. Сегодня было то же самое — после первой шайбы очень хотел, чтобы была и вторая. В итоге рад, что получилось. Особенно приятно, что мне удалось забросить четвёртую шайбу, которая помогла всем успокоиться и без лишних нервов довести игру до победы.

Напряжение было, когда счёт стал 3:2, поэтому здорово, что удалось быстро забросить четвёртую шайбу. Партнёры у меня хорошие — Бен Максвелл сделал такой пас, что мне оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Теперь надо задуматься о хет-трике", — цитирует Комарова пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Спартак" (Москва) Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
26 августа 2017, суббота
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