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«Питтсбург» заключил пробный контракт с центрфорвардом Макклементом

27 августа 2017, воскресенье. 00:32 Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» заключил пробный контракт с центральным нападающим Джеем Макклементом, сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний хоккеист последние три года выступал в составе «Каролины Харрикейнз». В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 65 матчах и набрал 8 (5+3) баллов за результативность. Всего в НХЛ Макклемент провёл 906 игр за «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролину» и отметился 244 (90+154) очками.

Ранее клуб покинул центрфорвард Мэтт Каллен, он подписал контракт с «Миннесотой Уайлд».

Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз
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