«Питтсбург» заключил пробный контракт с центрфорвардом Макклементом

«Питтсбург Пингвинз» заключил пробный контракт с центральным нападающим Джеем Макклементом, сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний хоккеист последние три года выступал в составе «Каролины Харрикейнз». В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 65 матчах и набрал 8 (5+3) баллов за результативность. Всего в НХЛ Макклемент провёл 906 игр за «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролину» и отметился 244 (90+154) очками.

Ранее клуб покинул центрфорвард Мэтт Каллен, он подписал контракт с «Миннесотой Уайлд».