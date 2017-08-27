Слепышев: хочу попасть в группу лидеров «Эдмонтона», быть основным игроком

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Антон Слепышев рассказал о задачах на новый сезон и прокомментировал новые контракты Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

«У нас молодая команда, но все прогрессируют. Хорошо, что сейчас продлили контракты с Коннором и Драйзайтлем, мы за ними тянемся. У нас хороший костяк, который сохранился. Мы должны только прогрессировать. Задачи на следующий сезон будут серьёзнее, нужно двигаться дальше.

Макдэвид и Драйзайтль — лидеры, которые тащат нашу команду. Мы стараемся им помочь. Вокруг этих игроков строится команда. Очень важно было сохранить эту связку. Они могут решить исход матча в любой момент — и в концовке и в начале.

Нужно попасть в команду, опять пробиться в состав. Конечно, хочется проводить на площадке больше времени, быть основным игроком, на которого надеются, попасть в группу лидеров", — сказал Слепышев в эфире телевидения НХЛ.