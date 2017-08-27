Сегин: не поддерживаю решение НХЛ по Олимпиаде, но это бизнес

Канадский нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин прокомментировал решение НХЛ не прерывать регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады 2018 года. Впервые с 1998 года игроки НХЛ не будут участвовать в Играх.

«Это печально, в детстве моей мечтой было играть в НХЛ и завоевать кубок Стэнли, а также представлять свою страну. Это спортивная вершина, высшая точка для хоккеиста.



Конечно, я не поддерживаю это решение. Жаль, что мы не поедем в Корею. Но в конечном итоге, это бизнес», — цитирует Сегина TSN.