Пашков: у Захаркина хоккейные «ломки», руководству «Югры» надо перетерпеть

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал результаты очередных матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Итоги дня КХЛ: сибирский фарт и дух Захаркина в Уфе «Салават Юлаев» снова играет в «бразильский» хоккей. А зря.

«Какой из матчей субботы показался наиболее интересным? Как ни странно, игра в Ханты-Мансийске, где «Югра» принимала «Спартак». Победа красно-белых не стала сюрпризом — уровень предсезонной подготовки «Спартака», на мой взгляд, был выше, чем тот нулевой результат, который клуб показал в первых двух матчах. «Спартак» постепенно будет прибавлять, а Стоа, Мирнов, Чистов и другие интересные снайперы должны начать забивать на регулярной основе.

Запомнились слова Игоря Захаркина после предыдущей встречи с Нижним Новгородом, когда он жёстко раскритиковал своих игроков. Уже тогда понял, что в матче со «Спартаком» у Ханты-Мансийска будут проблемы. У Захаркина идут хоккейные «ломки». Одно дело — работать с командами-империями уровня СКА или «Салавата» и совсем другое — с «Югрой», которая балансирует в середине турнирной таблицы. И жёсткие слова после Нижнего характеризовали взвинченное состояние тренера, пока не понявшего специфику новой работы. В «Югре» была очень серьёзная, масштабная предсезонка, игроки находятся под нагрузками, только начинают понимать систему работы Захаркина. Эта система достаточно необычная и интересная, выстроенная под атаку. Руководству нужно перетерпеть эту притирку и это состояние главного тренера. Состав не слабее, чем у «Сибири» или «Нефтехимика», которые неожиданно возглавили таблицу на Востоке. И посильнее, чем у группы аутсайдеров конференции.

Вестерлунду в «Салавате», конечно, дадут время, тем более что «Амур», забросивший в Уфе пять шайб, ещё в прошлом сезоне в гостях начал регулярно кусать фаворитов. В «Северстали» проблема отнюдь не только в тренере — команду из мощного хоккейного региона лихорадит четвёртый сезон. И те вещи, которые можно простить не так давно рождённой «Югре», Череповцу с его историей уже не прощаются», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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