Мэтт Хендрикс подписал однолетний контракт с «Виннипегом» на $ 700 тыс.

Канадский клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» объявил о подписании контракта с форвардом Мэттом Хендриксом. Об этом информирует официальный сайт команды НХЛ. Соглашение между канадским клубом и 36-летним игроком рассчитано на один год, зарплата составит $ 700 тыс.



В последние сезоны Хендрикс выступал за «Эдмонтон Ойлерз». В прошлом сезоне набрал 7 (4+3) очков в 42 матчах. В общей сложности на уровне Национальной хоккейной лиги хоккеист провёл 521 матч, в которых набрал 100 (49+51) очков.

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