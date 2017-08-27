Коннор Браун подписал трёхлетний контракт с «Торонто» на $ 6,3 млн

Канадский клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто» объявил о подписании нового контракта с форвардом Коннором Брауном. Об этом информирует официальный сайт команды НХЛ. Соглашение между канадским клубом и 23-летним игроком рассчитано на три года года, зарплата за сезон составит $ 2,1 млн.



В прошлом сезоне за команду Браун забросил 20 шайб и отметился 16 голевыми передачами в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в плей-офф на его счету один голевой пас в 6 матчах.

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