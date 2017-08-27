НХЛ: Карлссон на 1-м месте в рейтинге лучших защитников лиги, россиян нет

Эксперты официального сайта Национальной хоккейной лиги представили список топ-20 лучших защитников лиги. Возглавил рейтинг защитник «Оттава Cенаторз» Эрик Карлссон. Ни один российский защитник в список не вошёл.
1. Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз»)
2. Брент Бернс («Сан-Хосе Шаркс»)
3. Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»)
4. Виктор Хедман («Тампа-Бэй лайтнинг»)
5. Данкан Кит («Чикаго Блэкхоукс»)
6. Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз»)
7. Роман Йози («Нэшвилл предаторз»)
8. Крис Летанг («Питтсбург Пингвинз»)
9. Ши Уэбер («Монреаль Канадиенс»)
10. Райан Сутер («Миннесота Уайлд»)
11. Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»)
12. Дастин Бафлин («Виннипег Джетс»)
13. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»)
14. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис Блюз»)
15. Кевин Шаттенкирк («Нью-Йорк Рейнджерс»)
16. Дуги Хэмилтон («Калгари Флэймз»)
17. Райан Макдона («Нью-Йорк Рейнджерс»)
18. Марк Джиордано («Калгари Флэймз»)
19. Райан Эллис («Нэшвилл предаторз»)
20. Кэм Фаулер («Анахайм дакс»)