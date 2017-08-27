Д. Суббэн: в «Ванкувере» идёт перестройка, в составе есть места

Защитник системы канадского клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Джордан Суббэн поделился ожиданиями от сезона-2017/18. 22-летний брат Пи Кея Суббэна и Малкольма Суббэна в прошлом сезоне набрал 36 (16+20) очков в 65 матчах за «Ютику» в Американской хоккейной лиге при показателе полезности «-12».



«Моя единственная цель – попасть в состав «Ванкувера». В команде идёт перестройка, в составе есть места. Я не думаю о том, кого подписал клуб и с кем придётся конкурировать. Думаю только о попадании в команду», – передаёт слова хоккеиста NBC Sports.

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