И. Зубов: все игроки «Салавата» Кубалика поддерживали, его уход — бизнес

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов прокомментировал поражение от «Амура» (4:5) и уход Доминика Кубалика.

Вестерлунд: есть ощущение, что игроки «Салавата» считали себя фаворитами

«Много чего не получилось: и 5 на 4 не получилось, и 4 на 5 не получилось, да и 5 на 5 не так планировали играть. Извлечём уроки и пойдём дальше. Мы отыгрались, ребята молодцы, все старались, бились до конца. Но это хоккей. Они оказались удачнее.

Все ребята Кубалика поддерживали, он был частью команды. Насколько понимаем, он сам попросил обмена, поэтому желаем ему только удачи. Это бизнес», – цитирует игрока «Бизнес Online».