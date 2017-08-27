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И. Зубов: все игроки «Салавата» Кубалика поддерживали, его уход — бизнес

27 августа 2017, воскресенье. 10:15 Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов прокомментировал поражение от «Амура» (4:5) и уход Доминика Кубалика.

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«Много чего не получилось: и 5 на 4 не получилось, и 4 на 5 не получилось, да и 5 на 5 не так планировали играть. Извлечём уроки и пойдём дальше. Мы отыгрались, ребята молодцы, все старались, бились до конца. Но это хоккей. Они оказались удачнее.

Все ребята Кубалика поддерживали, он был частью команды. Насколько понимаем, он сам попросил обмена, поэтому желаем ему только удачи. Это бизнес», – цитирует игрока «Бизнес Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Салават Юлаев Доминик Кубалик Илья Зубов
Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
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