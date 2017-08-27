Президент «Ванкувера»: провели хорошие переговоры с Хорватом, не вижу проблем

Президент «Ванкувера» Тревор Линден высказался о ходе переговоров с нападающим Бо Хорватом по новому контракту. Клуб сделал Хорвату квалификационное предложение. Он является свободным агентом. Подписание контракта задерживается из-за того, что клуб и игрок не могут договориться о сроке соглашения. В сезоне-2016/17 Хорват набрал 52 (20+32) очка за канадскую команду в 82 матчах.



«Мы провели хорошие переговоры с Бо и его представителями. Они продвинули нас вперёд, и я не вижу никаких проблем», – цитирует функционера NBC.

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