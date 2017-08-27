Секстон: я сказал Кейну, что это хоккей, а не бои без правил

Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон рассказал, из-за чего возникла потасовка с Кори Кейном в конце второго периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).



«Почему произошла потасовка? Кейн просто толкнул меня. Соперники провоцировали нас при любой возможности, хотели вывести из себя. Я поехал за ним. Не знаю, что именно не понравилось Кейну, я лишь сказал ему, что это хоккей, а не бои без правил», – передаёт слова хоккеиста нижнекамской команды «Бизнес Online».

Назаров: из трёх игр сезона матч с «Куньлунем» был самым тяжёлым