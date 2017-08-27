Е. Григоренко: было непривычно готовиться к сезону без команды, но это опыт

Форвард «Адмирала» Евгений Григоренко прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) и вспомнил о своём казанском этапе карьеры.



«Играли неплохо, в свой хоккей, и моменты были, особенно во втором периоде. Нам было важно сыграть не красиво, а на результат. Знали, что Казань побежит, они всегда так играют в начале. Ландер хорошо попал, Марков здорово сыграл в большинстве, катание, пас, опыт есть опыт.



Неудачно, конечно, у меня получилось в Казани, я и не думал, что так может произойти. За пару дней до игры с Питером сломался на тренировке, лезвие лопнуло на вираже, далее 1,5 месяца на костылях. К серии с «Магниткой» был готов, но, видимо, не выдержал конкуренции. Момент, когда руководство позвонило и сказало, что со мной расторгают контракт, был неожиданным и сложным, но через пару дней я отошёл и принял это, как должное, было непривычно готовиться к сезону без команды, но это опыт», – передает слова Григоренко «Бизнес Online».

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