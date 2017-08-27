175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Е. Григоренко: было непривычно готовиться к сезону без команды, но это опыт

27 августа 2017, воскресенье. 11:05 Хоккей

Форвард «Адмирала» Евгений Григоренко прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) и вспомнил о своём казанском этапе карьеры.

«Играли неплохо, в свой хоккей, и моменты были, особенно во втором периоде. Нам было важно сыграть не красиво, а на результат. Знали, что Казань побежит, они всегда так играют в начале. Ландер хорошо попал, Марков здорово сыграл в большинстве, катание, пас, опыт есть опыт.

Неудачно, конечно, у меня получилось в Казани, я и не думал, что так может произойти. За пару дней до игры с Питером сломался на тренировке, лезвие лопнуло на вираже, далее 1,5 месяца на костылях. К серии с «Магниткой» был готов, но, видимо, не выдержал конкуренции. Момент, когда руководство позвонило и сказало, что со мной расторгают контракт, был неожиданным и сложным, но через пару дней я отошёл и принял это, как должное, было непривычно готовиться к сезону без команды, но это опыт», – передает слова Григоренко «Бизнес Online».

Гол и две передачи Яруллина помогли «Ак Барсу» обыграть «Адмирал»
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Ак Барс Евгений Григоренко
Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
11:45 Блум: счёт 1:4 не по игре, но «Ак Барс» в порядке
11:05 Е. Григоренко: было непривычно готовиться к сезону без команды, но это опыт
10:45 Секстон: я сказал Кейну, что это хоккей, а не бои без правил
10:30 Президент «Ванкувера»: провели хорошие переговоры с Хорватом, не вижу проблем
10:15 И. Зубов: все игроки «Салавата» Кубалика поддерживали, его уход — бизнес
10:05 Агент: интерес к Ванеку определённо повысился
10:00 Гудачек: хотел показать парням из «Сибири», что я могу играть в КХЛ
09:46 Даллмэн: «Барыс» откатился назад слишком рано в матче с рижским «Динамо»
09:45 Д. Суббэн: в «Ванкувере» идёт перестройка, в составе есть места
09:32 НХЛ: Карлссон на 1-м месте в рейтинге лучших защитников лиги, россиян нет
09:30 Коннор Браун подписал трёхлетний контракт с «Торонто» на $ 6,3 млн
09:15 Мэтт Хендрикс подписал однолетний контракт с «Виннипегом» на $ 700 тыс.
09:00 Пашков: у Захаркина хоккейные «ломки», руководству «Югры» надо перетерпеть
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:45 Зарипов может стать неограниченно свободным агентом, к нему есть интерес в НХЛ
00:53 Сегин: не поддерживаю решение НХЛ по Олимпиаде, но это бизнес
00:44 Слепышев: хочу попасть в группу лидеров «Эдмонтона», быть основным игроком
00:32 «Питтсбург» заключил пробный контракт с центрфорвардом Макклементом
00:17 К. Семёнов: были переживания, но знал, что рано или поздно сыграю за «Авангард»
26 августа 2017, суббота
23:52 Литовченко: удаления «Амура» пусть будут на совести судей, нас это не сломало
23:44 Вл. Ушенин: может, «Амур» разыгрался, третий матч как-никак
23:23 Индрашис: рижское «Динамо» играло активнее с первой смены, это дало результат
22:58 В. Комаров: «Спартак» забил шесть голов, в следующей игре надо забить столько же
22:37 Логинов: нервозность и лёгкая недооценка «Амура» привели к поражению
22:31 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:13 Е. Корешков: говорили, что рижане будут мотивированными, но до «Барыса» не дошло
21:56 Озолиньш: рижское «Динамо» хотело, бежало, билось, это дало результат
21:44 Галиев: главное, что «Ак Барс» выиграл, а очки, надеюсь, придут
21:27 К. Майоров: думаю, после матча со «Спартаком» «Югра» наконец извлечёт урок
20:59 Лукоянов: по первым играм «Ак Барс» выглядит солидно, довольны результатом
20:59 Сергеенко: унывать «Адмиралу» некогда, сделаем работу над ошибками и снова в бой
20:58 Глинкин: «Ак Барс» вовремя забил в третьем периоде, и нас отпустило
20:30 Кинэн: чувствовалось, что «Нефтехимик» знает, какую игру должен показывать
20:19 Назаров: из трёх игр сезона матч с «Куньлунем» был самым тяжёлым
20:07 Андриевский: третий матч подряд у «Адмирала» страдает реализация и большинство
20:00 Билялетдинов: у Яруллина были возможности бросать, он их использовал
19:59 Нападающий московского «Динамо» Варнаков выбыл на месяц, Игнатушкин — на полтора
19:52 Молодёжная сборная России одолела Чехию и выиграла Турнир четырёх наций
19:41 Кокарев: «Салават» начал вытаскивать матч с 0:2, но не получилось дожать
19:36 Женская сборная России взяла верх над Германией на Турнире четырёх наций
19:30 Умарк: игроки «Амура» оказались более голодными
19:22 Гол и две передачи Яруллина помогли «Ак Барсу» обыграть «Адмирал»
19:21 «Нефтехимик» одолел «Куньлунь», Секстон и Пиганович набрали по два очка
19:19 Экс-игрок «Торпедо» Петтерссон набрал рекордные 7 очков в матче Лиги чемпионов
18:52 Епанчинцев: радует, что забросили красивые шайбы, «Спартак» играл на результат
Все новости RSS
Партнерский контент