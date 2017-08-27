Саболич: всё, абсолютно всё было на стороне «Ак Барса»

Словенский форвард «Адмирала» Роберт Саболич подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4). Дальневосточники пока не набрали ни одного очка.



«Готовились как обычно. Естественно, понимали, против кого будем играть. Знали, что они хорошо сыграли предыдущий матч, мы неплохо выглядели в двух встречах большую часть времени, но, увы, очков не заработали. Что было самым главным? Как можно меньше удаляться и не делать ошибок.



Всё, абсолютно всё было на стороне соперника. Мы хватали «интересные» удаления, наелись в меньшинстве. В итоге они нас дожали. Мой гол? Сыграл, как говорится, на инстинктах. Приятно, что забил, но легче от этого не стало: за голы очки не дают», – цитирует игрока «Бизнес Online».

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