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Молодёжный КМ: «Оцеларжи» победил «Снежных Барсов» и занял третье место

27 августа 2017, воскресенье. 13:16 Хоккей

В последний день Кубка мира среди молодёжных команд в матче за третье место чешская команда «Оцеларжи» из Тршинеца взяла верх над астанинской командой «Снежные Барсы».

Чешская команда ударно провела первый период — три безответных гола стараниями Михала Квасницы, Рене Найсара и Яна Калуса. Вторая двадцатиминутка завершилась со счётом 2:2 — за астанинскую команду забили Самат Данияр и Данияр Габдуллин, за чешскую Михал Папай и Дан Пшибила. В заключительной трети матча Самат Данияр сократил счёт. Под занавес матча астанинская команда не сумела забить буллит при счёте 3:5. Однако за 46 секунд до конца третьего периода астанинская команда сократила разрыв в счёте до минимума — отличился Кирилл Балдин. Спасти игру не удалось. За восемь секунд до сирены чехи поразили пустые ворота усилиями Яна Калуса. Как итог — 6:4 в пользу чешской команды, а «Снежные Барсы» заняли четвёртое место на турнире. По окончании матча завязалась небольшая потасовка.

Молодёжный Кубок Мира
27 августа 2017, воскресенье. 11:00 МСК
Снежные Барсы
Астана, Казахстан
4 : 6 0:3, 2:2, 2:1
Оцеларжи Тршинец-мол.
Тршинец, Чехия
0:1 – Квасница – 01:18 (4x5), 0:2 – Найсар (Молин, Папай) – 10:23 (5x5), 0:3 – Калус (Радзеньцяк, Кофронь) – 17:22 (5x4), 1:3 – Данияр (Мухаметов, Гатиятов) – 22:21 (5x4), 1:4 – Папай (Мах) – 29:20 (5x5), 2:4 – Габдуллин (Муратов, Орехов) – 34:22 (5x4), 2:5 – Пшибила (Крзак, Мах) – 34:44 (5x5), 3:5 – Данияр (Данияр) – 47:37 (5x5), 4:5 – Балдин (Данияр, Мельников) – 59:12 (5x5), 4:6 – Калус – 59:52 (5x5)

В 15:00 мск начнётся финальный матч турнира «Красная Армия» — «МОДО».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МХК Снежные Барсы
Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
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