Молодёжный КМ: «Оцеларжи» победил «Снежных Барсов» и занял третье место

В последний день Кубка мира среди молодёжных команд в матче за третье место чешская команда «Оцеларжи» из Тршинеца взяла верх над астанинской командой «Снежные Барсы».



Чешская команда ударно провела первый период — три безответных гола стараниями Михала Квасницы, Рене Найсара и Яна Калуса. Вторая двадцатиминутка завершилась со счётом 2:2 — за астанинскую команду забили Самат Данияр и Данияр Габдуллин, за чешскую Михал Папай и Дан Пшибила. В заключительной трети матча Самат Данияр сократил счёт. Под занавес матча астанинская команда не сумела забить буллит при счёте 3:5. Однако за 46 секунд до конца третьего периода астанинская команда сократила разрыв в счёте до минимума — отличился Кирилл Балдин. Спасти игру не удалось. За восемь секунд до сирены чехи поразили пустые ворота усилиями Яна Калуса. Как итог — 6:4 в пользу чешской команды, а «Снежные Барсы» заняли четвёртое место на турнире. По окончании матча завязалась небольшая потасовка.

В 15:00 мск начнётся финальный матч турнира «Красная Армия» — «МОДО».

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