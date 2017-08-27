Н. Зайцев: нет чего-то, что Кросби не умеет на льду

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев порассуждал на тему самых сложных соперниках в Национальной хоккейной лиге.



«Кого было останавливать тяжелее всего? Коннор Макдэвид – отличный форвард. Но конечно, отмечу Сидни Кросби. Против него играть очень трудно. Это большой универсал. Он всё делает идеально. Нет чего-то, что он не умеет на льду. А вообще матч на матч в НХЛ не приходится. В один день может быть изначально тяжелее, в другой – легче. Непросто всегда», – цитирует игрока «Советский спорт».

Зайцев: есть ностальгия по ЦСКА, по ребятам, болельщикам, персоналу