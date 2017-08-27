Зарипов: не в курсе, что мной интересуются в НХЛ, всё зависит от апелляции

Нападающий Данис Зарипов прокомментировал информацию в СМИ об интересе двух клубов НХЛ. Ранее Sportsnet сообщил, что россиянин, который подал апелляцию на дисквалификацию из-за допинга, может стать неограниченно свободным агентом и выступать в НХЛ.

«Пока это вообще только разговоры, которые вряд ли имеют под собой какую-то почву. А кто это сообщил? Пресса в Северной Америке? Честно, я вообще не в курсе, что мной интересуются два клуба. Уверен, что всё будет зависеть от апелляции, рассмотрение которой запланировано на конец сентября. До этого времени вряд ли в моей судьбе что-то изменится.

Могу ли я поехать в НХЛ, если проиграю повторное рассмотрение? Не думаю, что это возможно. В НХЛ чтут законы и вряд ли пойдут против правил. Но об этом я даже сейчас не хочу рассуждать, так как никакого решения не принято.

Я по-прежнему держу себя в форме, у меня две тренировки в день с личным тренером в Казани. Зал и лёд, и в случае успеха не хочу выглядеть неподготовленным. Что будет, если проиграю? Об этом даже не хочу думать. Давайте дождёмся решения», — цитирует Зарипова «Спорт-экспресс».