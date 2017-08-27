Вратарь Сергей Костенко и форвард Денис Вихарев покинули словацкий «Попрад»

Российский вратарь Сергей Костенко и нападающий Денис Вихарев покинули ХК «Попрад». Об этом сообщил директор клуба Людовит Юриный.

«После Кубка Татры мы решили расстаться с легионерами Сергеем Костенко и Денисом Вихаревым. Костенко покинул команду по административным причиным, с Вихаревым мы договорились о расторжении контракта», — цитирует Юриного пресс-служба клуба.

25-летний Вихарев в прошедшем сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург», провёл 48 матчей и набрал 13 (4+9) очков. 20-летний Костенко играл в ВХЛ за «Ижсталь», одержал восемь побед в 29 матчах при проценте отражённых бросков 92,6 и коэффициенте надёжности 2,24.