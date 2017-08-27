Белов, Прохоркин, Барабанов не сыграют за СКА в матче с «Витязем»

СКА и «Витязь» назвали составы матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 17:00 мск.
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СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Рундблад — Хафизуллин, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Гавриков — Херсли, Широков — Коскиранта — Калинин;
Яковлев — Рукавишников, Гусев — Тихонов — Карпов;
Рыков, Дергачёв — Тихонов — Кетов.
«Витязь»:
Бирюков (Сапрыкин);
Головков — Мозик, Макеев — Сёмин — Афиногенов;
Лукин — Бурстрём, Копейкин — Риссанен — Манкинен;
Романов — Паутов, Денежкин — Горак — Швец-Роговой;
Воронков — Гимаев, Горохов — Яценко — Кулагин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.