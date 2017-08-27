Карри Рамо дебютирует за «Йокерит» в матче с «Локомотивом»

«Локомотив» и «Йокерит» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Ярославле. Начало встречи – в 17:00 мск. За финскую команду впервые сыграет вратарь Карри Рамо.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Кронвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун;
Рафиков — Коледов, Полунин — Красковский — Коршков;
Любушкин — Осипов, Лугин — Апальков — Аверин;
Черепанов — Афанасьев, Ильенко — Картаев — Мосалёв.
«Йокерит»:
Рамо (Запольски);
Лепистё — Ландин, Йоэнсуу — Регин — Н. Йенсен;
Кивистё — Гилрой, Толванен — О'Нилл — Палола;
Й. Йенсен — Лауридсен, Хухтала — Норман — Йормакка;
Риссанен — Раутанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.
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