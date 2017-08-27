Шалунов и Шумаков вернулись в состав ЦСКА, Григоренко не сыграет с «Динамо» Мн

Нападающие Михаил Григоренко, Александр Попов, Сергей Андронов, Владимир Жарков, Андрей Кузьменко, защитники Никита Пивцакин и Артём Сергеев не попали в состав ЦСКА на матч с минским «Динамо». Их заменят Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Валерий Ничушкин, Джефф Плэтт и Грег Скотт, а также защитники Михаил Науменков и Михаил Пашнин.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Киселевич — Робинсон, Бурдасов — Окулов — Петров;

Нестеров — Науменков, Шумаков — Шалунов — Капризов;

Блажиевский — Ожиганов, Телегин — Светлаков — Ничушкин;

Пашнин, Плэтт — Скотт — Любимов.

«Динамо» Мн:

Энрот (Карнаухов);

Лисовец — Коробов, Клинкхаммер — Хауден — Фонтейн;

Дюков — Граньяни, Павлович — Шарангович — Матерухин;

Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Ковыршин — Степанов;

Знахаренко — Буйницкий, Китаров — Волков — Лингле.