Шалунов и Шумаков вернулись в состав ЦСКА, Григоренко не сыграет с «Динамо» Мн

Нападающие Михаил Григоренко, Александр Попов, Сергей Андронов, Владимир Жарков, Андрей Кузьменко, защитники Никита Пивцакин и Артём Сергеев не попали в состав ЦСКА на матч с минским «Динамо». Их заменят Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Валерий Ничушкин, Джефф Плэтт и Грег Скотт, а также защитники Михаил Науменков и Михаил Пашнин.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Робинсон, Бурдасов — Окулов — Петров;
Нестеров — Науменков, Шумаков — Шалунов — Капризов;
Блажиевский — Ожиганов, Телегин — Светлаков — Ничушкин;
Пашнин, Плэтт — Скотт — Любимов.
«Динамо» Мн:
Энрот (Карнаухов);
Лисовец — Коробов, Клинкхаммер — Хауден — Фонтейн;
Дюков — Граньяни, Павлович — Шарангович — Матерухин;
Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Ковыршин — Степанов;
Знахаренко — Буйницкий, Китаров — Волков — Лингле.