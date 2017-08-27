Михаил Бицадзе дебютирует в КХЛ в матче московского «Динамо» со «Слованом»

Московское «Динамо» и «Слован» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в 17:30 мск. Дебютную игру в КХЛ проведёт нападающий Михаил Бицадзе.
«Динамо»:
Ерёменко (Бочаров);
Вишневский — Хиетанен, Карсумс — Бойд — Тарасов;
Соловьёв — Никулин, Комаров — Казионов — Подшендялов;
Кутейкин — Корягин, Брюквин — Бицадзе — Алексеев;
Волков, Марковин — Ефремов — Сидляров, Злобин.
«Слован»:
Штепанек (Мазанец);
Баркер — Эберт, Кашпар — Веденски — Ржепик;
Шварны — Тайми, Смоленяк — Дженовей — Бухтеле;
Гедера — Ворачек, Грнка — Микуш — Скалицки;
Черны, Слобода — Садецки — Гецл, Рамстедт.
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