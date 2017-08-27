Гол Рыбакова не спас «Трактор» от поражения в матче с «Автомобилистом»

«Автомобилист» на выезде добился победы над «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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Александр Рыбаков вывел челябинцев вперёд в первом периоде, однако вскоре «Автомобилист» отыгрался, удачный бросок удался Тейлору Беку. Ничья держалась до начала третьей двадцатиминутки, когда Алексей Михнов сделал счёт 2:1 в пользу екатеринбургской команды, его гол стал победным.

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Вы также можете посмотреть видео лучших моментов матча на официальном сайте КХЛ.

