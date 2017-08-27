Павел Подлубошнов признан MVP молодёжного Кубка мира

Нападающий «Красной Армии» Павел Подлубошнов признан самым ценным игроком Кубка мира среди молодёжных клубных команд, который прошёл в Свердловской области. Форвард набрал 13 (7+6) очков.

В финале турнира «Красная Армия» добилась победы над шведским МОДО со счётом 4:3. Третье место занял чешский «Оцеларжи», который в матче за бронзу обыграл «Снежных Барсов».

Лучшим голкипером признан Матей Лоубал из «Оцеларжи Тршинец», лучшим защитником – Себастьян Вальфридссон (МОДО), лучшим нападающим – Павел Подлубошнов («Красная Армия»). Лучшим бомбардиром стал Михаил Мещеряков из «Красной Армии», он забросил 5 шайб и сделал 10 результативных передач.