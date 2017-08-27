Есмантович: у всех в «Красной Армии» есть стержень для игры на высочайшем уровне

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал победу «Красной Армии» на молодёжном Кубке мира. Самым ценным игроком турнира был признан форвард «армейцев» Павел Подлубошнов.
«В клубе очень довольны победой. Рады, что именно Павел Подлубошнов получил приз самому ценному хоккеисту турнира. Это парень с большим потенциалом и талантом, что крайне необходимо в хоккее. Ему пора становиться лидером, потому что он уже может претендовать на место в основном составе первой команды ЦСКА. Понравилась отдача всех хоккеистов, они бились каждый за каждого. В нескольких матчах мы по ходу игры проигрывали и 0:1, и 0:2. Да и финал вытащили. Наверное, вопрос лежит в плоскости психологии ребят. Но очень довольны, что они справились с ней. И понимаем, что у каждого из них есть стержень для игры на высочайшем уровне.
Конечно, у всех есть шанс пробиться в первую команду. Каждый должен профессионально работать не только на льду, но и в раздевалке, в зале, показывать класс в физподготовке. Радовать тренерский корпус в «Красной Армии», в «Звезде». Тогда всё получится. Вот вам Андрей Кузьменко как пример. В прошлом году он блистал в «Красной Армии», тоже став самым ценным хоккеистом. А сегодня он играет в основном составе первой команды. Всё закономерно. В ЦСКА будет только так: играет сильнейший», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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