Хасанов: «Красной Армии» была необходима победа на молодёжном КМ

Главный тренер «Красной Армии» Ринат Хасанов прокомментировал победу на Кубке мира среди молодёжных клубных команд. В финале «армейцы» обыграли МОДО со счётом 4:3.

«Достойный финал, две сильные команды, нам был необходим этот кубок, поэтому где-то перегорели. Финал нам дался очень тяжело. У нас команда с хорошим запасом, с которым мы прошли весь турнир. Лично я очень опасался шведов. МОДО — обученная, прекрасно организованная команда. Ну и последние, финальные игры всегда складываются тяжело. Мне даже показалось, что ребята немного перегорели. Поначалу опять подарили сопернику два гола, будем разбираться и делать всё, чтобы это прекратить. Очень интересный турнир для меня, колоссальный опыт. Я многое почерпнул и многому научился», — передаёт слова Хасанова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.