Гатиятулин: надеюсь, к следующей игре атака «Трактора» станет более раскованной

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» со счётом 1:2.

«Ребята вышли с желанием. Была видна нацеленность на ворота. Хотели победить, порадовать болельщиков в первой домашней игре. Создавали моменты, но, к сожалению, не смогли забить.

Второй матч подряд удаляемся за нарушение численного состава? Наверное, эмоции где-то перехлёстывали, хотели сравнять счёт, и, наверное, эта спешка привела к тому, что кто-то раньше выбежал. Мы постараемся исправить этот недочёт как можно быстрее.

Ещё больше внимания уделим реализации и розыгрышу большинства. Были определённые трудности перед сезоном, мы в оптимальном составе собрались 21 августа. При таком графике тренироваться нет времени, в основном после игр восстанавливаемся. Надеюсь, к следующей игре это взаимопонимание будет и игра в атаке станет более раскованной. Реализация поправится. Вдобавок вратари сегодня здорово сыграли, и, повторюсь, сказывается волнение", — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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